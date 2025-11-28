Soñjoù Glaz Abbaye de Beauport Paimpol

Soñjoù Glaz

Abbaye de Beauport 32 Chemin de l’Abbaye Paimpol Côtes-d’Armor

Début : 2026-01-02 14:30:00

2026-01-02

Spectacle musical, onirique & poétique, d’ombre et de lumière de Morgan Touzé (harpe et chants) et Marine Ginod (table à sable et ombres). Elles, les femmes de marins, elles ont toutes un petit bateau dans la tête il tournicote, se tricote, se crochète, s’entremêle dans leur quotidien. L’attente du retour du marin, ou la peur de l’absence définitive du disparu en mer, rythme leurs journées. .

+33 6 08 14 64 57

