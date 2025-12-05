Sonnailles chaque soir entre la Sainte-Lucie et Noël venez sonner les cloches de l’église à la main ! Saint-Aquilin

Sonnailles chaque soir entre la Sainte-Lucie et Noël venez sonner les cloches de l’église à la main !

Eglise Saint-Aquilin Dordogne

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-24

2025-12-13

Selon la tradition, chaque soir à la nuit tombée, petits et grands sont invités à se relayer pour tirer sur les cordes afin d’appeler Noël par la voix des cloches Marie, Charlotte et Saint Eutrope.

Ouvert à tous.

20h-20h15, église

Paroisse St-Pierre St-Paul des rives de l’Isle 05 53 54 11 66

Ouvert à tous !

Evènements

– Vendredi 19/12 18h30, messe présidée par Mgr Philippe Mousset,

– Samedi 20 12, 19h concert de la chorale l’Echappée,

– Dimanche 21/12, 19h adoration, vêpres solennelles avec les chanoines,

– Lundi 22/12, 19h Conférence de S. Laruë-Charlus,

– Mardi 23/12, 19h Planches apéritives au restaurant Le Saint-Aquilin

– Mercredi 24/12, 20h30, messe de Noël

Paroisse St-Pierre St-Paul des rives de l’Isle 05 53 54 11 66 .

Eglise Saint-Aquilin 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 54 11 66

English :

In keeping with tradition, every evening as night falls, young and old are invited to take turns pulling on the ropes to call for Christmas with the voices of the bells Marie, Charlotte and Saint Eutrope.

Open to all.

8-8.15pm, church

Parish St-Pierre St-Paul des rives de l?Isle 05 53 54 11 66

