Sonnailles et Messe de Minuit Saint-Aquilin
Sonnailles et Messe de Minuit Saint-Aquilin mercredi 24 décembre 2025.
Sonnailles et Messe de Minuit
Eglise Saint-Aquilin Dordogne
Tarif :
Date :
Début : 2025-12-24
fin : 2025-12-24
Date(s) :
2025-12-24
– 20h-20h15, en l’église selon la tradition, chaque soir à la nuit tombée, petits et grands se relaient pour tirer sur les cordes afin d’appeler Noël par la voix des cloches Marie, Charlotte et Saint Eutrope.
– 20h20 Messe de Minuit
Paroisse St-Pierre St-Paul des rives de l’Isle 05 53 54 11 66
Ouvert à tous.
Eglise Saint-Aquilin 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 54 11 66
English :
– 8pm-8.15pm, in the church: in keeping with tradition, every evening at dusk, young and old take turns pulling on the ropes to call Christmas by the voice of the bells Marie, Charlotte and Saint Eutrope.
– 8:20pm: Midnight mass
Parish St-Pierre St-Paul des rives de l?Isle 05 53 54 11 66
L’événement Sonnailles et Messe de Minuit Saint-Aquilin a été mis à jour le 2025-12-03 par Vallée de l’Isle en Périgord