Sonnenfascht En’Carspach Carspach dimanche 24 août 2025.

1 rue du Moulin Carspach Haut-Rhin

Début : Dimanche 2025-08-24 10:30:00

2025-08-24

RDV, dans le cadre champêtre du parc du Lycée Sonnenberg, pour cette nouvelle édition du Sonnenfascht En’Carspach.

L’association Fascht en’Carspach est fière de vous inviter à la 5ème édition du Sonnenfascht en’Carspach, dans le somptueux parc du Lycée Sonnenberg.

Plus de 60 exposants éco-responsables seron,t ravis de vous présenter leur talent et leur savoir-faire peintures, photograpies, objets artisanux en divers matériaux et même un rémouleur et des promenades en calèche!

Une grande zone de jeux pour enfants prposera des activités en tous genres Chamboul’tout, parcours sportif, tir à la corde, course en sac, slake lane, échasses pour petits et grands, jeu de dames géant, quilles, Land Art, ainsi qu’une animaton de grimpe aux arbres, encadrée par un professionnel et ouverte à tout public de 7 à 77 ans, avec inscription sur place…

3 points de restauration ( tartes flambées, ood truck asiatique et la cuisine du foot sauront vous régaler tout au long de la journée, sans oublier nos chères douceurs (desserts, crêpes maison, éclairs et glaces).

Une belle journée en perspective, peine de convivialité, de sourires et de souvenirs.

1 rue du Moulin Carspach 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 6 29 25 04 88 faschtdecarspach@gmail.com

English :

See you in the park of the Lycée Sonnenberg, for this new edition of the Sonnenfascht En’Carspach.

German :

RDV, in der ländlichen Umgebung des Parks des Lycée Sonnenberg, für diese neue Ausgabe der Sonnenfascht En?Carspach.

Italiano :

Quest’anno la Sonnenfascht En?Carspach si svolgerà nel parco del Lycée Sonnenberg.

Espanol :

La Sonnenfascht En?Carspach de este año tendrá lugar en los terrenos del Lycée Sonnenberg.

L’événement Sonnenfascht En’Carspach Carspach a été mis à jour le 2025-08-06 par Office de tourisme du Sundgau