Informations pratiques

Carspach

Sonnenfascht En’Carspach

1 rue du Moulin Carspach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-23 10:30:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

RDV, dans le cadre champêtre du parc du Lycée Sonnenberg, pour cette 6ème édition du Sonnenfascht En’Carspach.

L’association Fascht de Carspach compte sur vous pour découvrir ou redécouvrir cette joyeuse mainfestation, placée sous le signe de la convivialité

Prèss de 60 exposants (artistes, artisans, stands divers), points de restauration et buvette, stand de glaces artisanales, îlot gourmand et stand de pâtisseries, jeux et activités pour les enfants, pièce jouée par la Compagnie Canaille, animations créatives, sportives et culturelles et insolites, … 0 .

1 rue du Moulin Carspach 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 6 29 25 04 88 faschtdecarspach@gmail.com

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English :

Join us in the picturesque setting of the Sonnenberg High School park for this 6th edition of Sonnenfascht En?Carspach.

L’événement Sonnenfascht En’Carspach Carspach a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de tourisme du Sundgau