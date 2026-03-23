Sonnets et résonances sous l’étoile Rue de la Créquinière Le Val d’Hazey

Sonnets et résonances sous l’étoile

Rue de la Créquinière Parc de la Créquinière Le Val d’Hazey Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 21:30:00

fin : 2026-05-30 23:00:00

Date(s) :

2026-05-30

À la tombée de la nuit, une procession lumineuse guidera les visiteurs jusqu’à la chapelle de Bethléem.

Au fil de la soirée, des sonnets feront revivre les Hommes qui ont marqué l’histoire du lieu. Leurs paroles, portées par la poésie et ponctuées de moments musicaux, feront surgir les souvenirs et les destins liés à la chapelle.

Dans cette atmosphère douce et lumineuse, le public sera invité à redécouvrir l’histoire de Bethléem autrement.

La soirée se terminera par une visite exceptionnelle de la crypte.

Accès à pied environ 20 minutes de marche. Pensez à vous munir d’une lampe torche. .

Rue de la Créquinière Parc de la Créquinière Le Val d’Hazey 27940 Eure Normandie contact@etoiledebethleem.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sonnets et résonances sous l’étoile

L’événement Sonnets et résonances sous l’étoile Le Val d’Hazey a été mis à jour le 2026-03-23 par Eurêka Attractivité Agence d’Attractivité de l’Eure