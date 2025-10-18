ASTEREOTYPIE – C.C. YVES FURET La Souterraine

ASTEREOTYPIE Début : 2025-11-14 à 20:30. Tarif : – euros.

CCYF – CENTRE YVES FURET PRÉSENTE : Titre Spectacle : AstéréotypiePatamiTout commence en 2010. Christophe L’huillier, en parallèle de sa vie de guitariste, est éducateur spécialisé et accompagne des personnes atteintes de troubles autistiques dans un IME. Il décide de mettre en place un atelier d’écriture et de poésie. Rapidement, les textes qui sont couchés sur le papier prennent par surprise les encadrants qui vont être fascinés par l’utilisation des mots et les thématiques abordées. Ces écrits inspirent Christophe qui développe l’idée de les mettre en musique. C’est ainsi que le groupe d’écriture va se muer en un groupe de musique à part entière et devenir l’un des plus beaux exemples d’inclusion par la culture. Les auteurs Claire Ottaway, Yohann Goetzmann, Stanislas Carmont et Aurélien Lobjoit utilisent le second, voire le troisième degré pour raconter ce qu’ils voient, ce qu’ils entendent, ce qui leur passe par la tête, le tout sans filtre, sans calcul. Après un premier album autoproduit et diffusé sur internet en 2012, ils rencontrent les membres du groupe Moriarty lors d’un atelier, Arthur Gillette et Éric Dubessay tombent sous le charme et deviennent respectivement bassiste et batteur d’Astéréotypie aux côtés de Christophe à la guitare et Benoît Guivarc’h au clavier. Ainsi, ils rejoignent le label Air Rytmo (créé par les membres de Moriarty) qui produit leur deuxième album L’énergie positive des dieux en 2017. Le documentaire du même nom, réalisé par la journaliste Lætitia Møller qui les suit de l’IME aux salles de concerts, offre des clés de compréhension au public et obtient plusieurs prix. Il accompagne la sortie du troisième opus Aucun mec ne ressemble à Brad Pitt dans la Drôme en 2022, qui reçoit un accueil chaleureux du public et un très beau succès critique. Depuis, Astéréotypie a écumé les scènes de concerts et les festivals dans toute la France, partout, sa singularité a marqué les esprits. Ils seront de passage à la Souterraine pour nous présenter leur nouvel album Patami.

C.C. YVES FURET Avenue de la Liberte 23300 La Souterraine 23