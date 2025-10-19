SINSAENUM LIVE AT CROSSROAD – CROSSROAD Angoulins

SINSAENUM LIVE AT CROSSROAD Début : 2025-10-20 à 19:30. Tarif : – euros.

LUNDI 20 OCTOBRE SINSAENUM Type : DEATH / BLACK METALINFOS TA 17€ / PVI 20€* / SP 23€ Parking Gratuit Bar Ouvert *prix indiqués hors frais de billetterie Gratuit -12 ans19H30 PORTES 21H30 DÉBUT DU CONCERTSUne Production CROSSROAD & WANTED’S MUSIC ASSO***SINSAENUM***LE RETOUR DU SUPERGROUP MYTHIQUESinsaenum marque son grand retour avec un nouveau single et un line-up remanié, dans un hommage poignant à Joey Jordison, disparu en 2021. Le groupe annonce aussi cinq concerts en France cet automne.Un premier extrait cathartique depuis la disparition de Joey JordisonTrois ans après la mort tragique de Joey Jordison, Sinsaenum revient avec In Devastation, son premier single depuis ce drame. Ce titre percutant donne aussi son nom au troisième album du groupe, prévu pour le 8 août 2025 via earMUSIC. Frédéric Leclercq, guitariste et fondateur du projet, évoque une œuvre née de la douleur : “J’étais dévasté, d’où le titre de cet album. Mais nous savions que nous devions continuer.”In Devastation se présente comme un hommage à Joey Jordison, mais aussi au père récemment décédé de Leclercq. Produit par Lasse Lammert, l’album promet dix morceaux mêlant blackened death metal, mélodies sombres et expérimentations inattendues, avec du chant clair, des éléments progressifs et même du violon. Le groupe revendique une évolution plus personnelle, notamment sur des titres comme The Last Goodbye ou Obsolete and Broken.

CROSSROAD LES CADÉLIS EST 17690 Angoulins 17