SONNY RAVE – LA BULLE CAFE Lille mardi 14 octobre 2025.

SONNY RAVE Début : 2025-10-14 à 20:30. Tarif : – euros.

ONLY YOU PRÉSENTE : SONNY RAVESonny Rave est un artiste émergent R&B dont la musique mêle des sonorités enivrantes, suaves, mélodieuses … Début février se tenait sa première scène ( une Maroquinerie sold out en 5 heures) couronnée d’un franc succès. Dans son run, il sortait le premier opus de son EP « SILK & SHADOWS » dans lequel on retrouve également Genezio, Nippa et le merveilleux featuring avec Green Montana. Le nouveau chanteur est en plein run, présent sur les projets de Tiakola, Tarik Azzouz ou encore J9ueve.

LA BULLE CAFE 47 RUE D’ARRAS 59000 Lille 59