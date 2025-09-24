« Sono Io ? » – Circus Ronaldo Saint-Girons, devant le lycée François Camel Saint-Girons

« Sono Io ? » – Circus Ronaldo Saint-Girons, devant le lycée François Camel Saint-Girons mercredi 24 septembre 2025.

« Sono Io ? » – Circus Ronaldo 24 – 27 septembre Saint-Girons, devant le lycée François Camel Ariège

Tarif Orange : de 7€ à 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-24T19:30:00 – 2025-09-24T20:55:00

Fin : 2025-09-27T18:00:00 – 2025-09-27T19:25:00

Ils sont clowns de père en fils, depuis 7 générations. Le père ressasse la bande-son de sa gloire passée sur un poste vintage. Le fils revient le voir après une longue absence. Entre acrobaties de haut vol et chamailleries musicales, les retrouvailles se teintent de rivalité.

Avec la Ville de Saint-Girons et la Communauté de Communes Couserans-Pyrénées.

Saint-Girons, devant le lycée François Camel lycée françois camel saint girons Saint-Girons 09200 Plaine d’Eycheil Ariège Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.lestive.com/evenement/sono-io/ »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@lestive.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 61 05 05 55 »}]

Cirque cirque spectacle