SONOMADE II / Shelta invite FOOTPRINT & GURU POPE / Release party Dubamorphose QUAI DES CHAPS Nantes samedi 18 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-18 16:00 – 23:59

Gratuit : non Payant Prévente : 10 eurosSur place : 12 euros Adulte, Tout public

???? Le Shelta est de retour avec un énorme événement featuring FOOTPRINT pour sa Release Party de son album Dubamorphose !Suivi également de GURU POPE et de nombreux instrumentistes.???? Quai des chaps à Nantes pour la deuxième édition de la Sonomade.???? 18 octobre de 16 h à 2 h… Sortie définitive à partir de 21 h???? Bar & restauration végé sur place !Au plaisir de vous voir nombreux.ses pour le retour de notre soundsystem, qui lui-même aura subi quelques changements depuis la dernière fois… !

QUAI DES CHAPS Nantes 44300

https://www.helloasso.com/associations/gigue-a-watt/evenements/sonomade-ii-shelta-invite-footprint?fbclid=IwY2xjawMryHZleHRuA2FlbQIxMABicmlkETBua0FuWVh5cndlVW82M1ozAR46krLzdWavPLwRjAoYWRSWECgnXQqUZCGgxQ3eF5EnKBHBmMChwTcQp7pHbA_aem__ndpkgfoItZKroYSCZr2DA