Sono’musée Saint-Quentin

Sono’musée

28 rue Antoine Lécuyer Saint-Quentin Aisne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 09:30:00

fin : 2026-06-13 10:30:00

Date(s) :

2026-02-28 2026-06-13

Libérez vos tensions du quotidien par un voyage sonore une nouvelle expérience que vous propose le musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer. Détendez-vous et profitez de ce massage sonore pour voyager et laisser place au ressenti. Vivez un moment unique de relaxation et de méditation dans un lieu chargé d’histoire.

Une parenthèse enchantée au-delà du visible…

Avec Isabelle GOBERT, sono-thérapeute à Saint-Quentin

Durée 1 heure.

Tarif unique de 5€ personne.

Apportez votre coussin ou tapis de yoga et un plaid !

Renseignements et billetterie à l’Office de Tourisme (3 rue Emile Zola à St-Quentin) 03.23.67.05.00. tourisme@saint-quentin.fr

En ligne https://www.destination-saintquentin.fr/categorie-produit/billetterie/t

28 rue Antoine Lécuyer Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 67 05 00 tourisme@saint-quentin.fr

English :

The Musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer offers you a new experience to relieve the tensions of everyday life. Relax and enjoy a sound massage as you travel through the world, letting your senses take over. Experience a unique moment of relaxation and meditation in a place steeped in history.

An enchanted interlude beyond the visible?

With Isabelle GOBERT, sound therapist in Saint-Quentin

Duration: 1 hour.

Price: 5? per person.

Bring your cushion or yoga mat and a plaid!

Information and ticket office: Office de Tourisme (3 rue Emile Zola, St-Quentin) 03.23.67.05.00. tourisme@saint-quentin.fr

Online https://www.destination-saintquentin.fr/categorie-produit/billetterie/t

