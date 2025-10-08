Sonorama Maison de la Conversation Paris

Sonorama Maison de la Conversation Paris mercredi 8 octobre 2025.

Sonorama est à la fois une exposition de clips visant à promouvoir les artistes émergent·es de l’audiovisuel à Paris et une occasion de se connecter avec des artistes partageant les mêmes idées.

Ce festival du clip se concentre sur des créations non conventionnelles, excentriques et éclectiques.

Nous souhaitons mettre en lumière les particularités des prochains·es pionniers·ères de l’art vidéo musical.

✨ Le monde veut de nouvelles perspectives, et nous les mettons en œuvre.

Le mercredi 08 octobre 2025

de 19h00 à 22h00

gratuit

Tout public.

Maison de la Conversation 10, rue Maurice Grimaud 75018 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/sonorama-tickets-1714485996769?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org