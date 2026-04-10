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Sonotérapie Vouziers

Sonotérapie Vouziers

Sonotérapie Vouziers mercredi 22 avril 2026.

Ville : 08400 Vouziers

Département : Ardennes

Début : mercredi 22 avril 2026

Fin : mercredi 22 avril 2026

Tarif : 8 8 8 Tarif de base plein tarif Séance

Vouziers

Sonotérapie

Vouziers Ardennes

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif
Séance

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22
fin : 2026-05-14

Date(s) :
2026-04-22 2026-05-14 2026-06-05 2026-06-29

Expérience sonothérapie en petit groupe en extérieur Selon les dates   Séances de sonothérapie multi instruments Séances de sonothérapie tambour et gong
  .

Vouziers 08400 Ardennes Grand Est +33 6 42 70 54 88 

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English :

Small-group outdoor sonotherapy experience Depending on dates Multi-instrument sonotherapy sessions Drum and gong sonotherapy sessions

L’événement Sonotérapie Vouziers a été mis à jour le 2026-04-09 par Ardennes Tourisme

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