Sonotérapie Vouziers
Sonotérapie Vouziers mercredi 22 avril 2026.
Vouziers
Sonotérapie
Vouziers Ardennes
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Séance
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22
fin : 2026-05-14
Date(s) :
2026-04-22 2026-05-14 2026-06-05 2026-06-29
Expérience sonothérapie en petit groupe en extérieur Selon les dates Séances de sonothérapie multi instruments Séances de sonothérapie tambour et gong
.
Vouziers 08400 Ardennes Grand Est +33 6 42 70 54 88
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English :
Small-group outdoor sonotherapy experience Depending on dates Multi-instrument sonotherapy sessions Drum and gong sonotherapy sessions
L’événement Sonotérapie Vouziers a été mis à jour le 2026-04-09 par Ardennes Tourisme
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