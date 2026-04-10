Vouziers

Sonotérapie

Vouziers Ardennes

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Séance

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-04-22 2026-05-14 2026-06-05 2026-06-29

Expérience sonothérapie en petit groupe en extérieur Selon les dates Séances de sonothérapie multi instruments Séances de sonothérapie tambour et gong

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Vouziers 08400 Ardennes Grand Est +33 6 42 70 54 88

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English :

Small-group outdoor sonotherapy experience Depending on dates Multi-instrument sonotherapy sessions Drum and gong sonotherapy sessions

L’événement Sonotérapie Vouziers a été mis à jour le 2026-04-09 par Ardennes Tourisme