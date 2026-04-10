Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Sonotérapie Vouziers

Sonotérapie Vouziers

Sonotérapie Vouziers mercredi 29 avril 2026.

Ville : 08400 Vouziers

Département : Ardennes

Début : mercredi 29 avril 2026

Fin : mercredi 29 avril 2026

Tarif : 6 6 6 Tarif de base plein tarif Séance

Vouziers

Sonotérapie

Vouziers Ardennes

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif
Séance

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29
fin : 2026-04-29

Date(s) :
2026-04-29 2026-05-27 2026-06-17

Expérience sonothérapie en groupe en intérieurSelon les dates Séance de sonothérapie christallineSéances de sonothérapie multi instrumentsSéances de sonothérapie tambour et gong
  .

Vouziers 08400 Ardennes Grand Est +33 6 42 70 54 88 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Indoor group sonotherapy experienceDepending on dates Chrystalline sonotherapy sessionsMulti-instrument sonotherapy sessionsDrum and gong sonotherapy sessions

L’événement Sonotérapie Vouziers a été mis à jour le 2026-04-09 par Ardennes Tourisme

À voir aussi à Vouziers (Ardennes)