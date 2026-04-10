Sonotérapie Vouziers
Sonotérapie Vouziers mercredi 29 avril 2026.
Vouziers
Sonotérapie
Vouziers Ardennes
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Séance
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29
fin : 2026-04-29
Date(s) :
2026-04-29 2026-05-27 2026-06-17
Expérience sonothérapie en groupe en intérieurSelon les dates Séance de sonothérapie christallineSéances de sonothérapie multi instrumentsSéances de sonothérapie tambour et gong
.
Vouziers 08400 Ardennes Grand Est +33 6 42 70 54 88
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English :
Indoor group sonotherapy experienceDepending on dates Chrystalline sonotherapy sessionsMulti-instrument sonotherapy sessionsDrum and gong sonotherapy sessions
L’événement Sonotérapie Vouziers a été mis à jour le 2026-04-09 par Ardennes Tourisme
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