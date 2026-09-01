Sonothérapie Quiberville-sur-Mer
samedi 26 septembre 2026 · Quiberville
Informations pratiques
Quiberville-sur-Mer
Sonothérapie
Foyer des Jeunes Quiberville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:30:00
fin : 2026-09-26 23:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Participez a un moment de relaxation et de ressourcement au Foyer des jeunes de Quiberville au son des bols tibétains. Un soin bien-être pour savoir écouter son corps et harmonier ses énergies afin de mieux se reconstruire.
Maximum 25 personnes. Inscription auprès du magasin « Un Jour Après » sur le font de mer de Quiberville. .
Foyer des Jeunes Quiberville-sur-Mer 76860 Seine-Maritime Normandie +33 6 23 39 91 87
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English : Sonothérapie
L’événement Sonothérapie Quiberville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme Terroir de Caux
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