Sonothérapie, soins collectif Mimbaste

Sonothérapie, soins collectif Mimbaste mercredi 15 octobre 2025.

Sonothérapie, soins collectif

1182 route d’Orthez Mimbaste Landes

Préparez-vous pour une soirée de détente profonde avec des bols tibétains, des diapasons et des bols de cristal. Laissez les vibrations harmonieuses vous envelopper et vous apporter un bien-être intérieur.

1182 route d’Orthez Mimbaste 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 10 76 74

English : Sonothérapie, soins collectif

Prepare yourself for an evening of deep relaxation with Tibetan bowls, tuning forks and crystal bowls. Let the harmonious vibrations envelop you and bring you inner well-being.

German : Sonothérapie, soins collectif

Bereiten Sie sich auf einen Abend der Tiefenentspannung mit tibetischen Klangschalen, Stimmgabeln und Kristallklangschalen vor. Lassen Sie sich von den harmonischen Schwingungen umhüllen und sorgen Sie für inneres Wohlbefinden.

Italiano :

Preparatevi a una serata di profondo relax con le ciotole tibetane, i diapason e le bocce di cristallo. Lasciate che le vibrazioni armoniose vi avvolgano e vi portino al benessere interiore.

Espanol : Sonothérapie, soins collectif

Prepárese para una velada de profunda relajación con cuencos tibetanos, diapasones y cuencos de cristal. Deja que las armoniosas vibraciones te envuelvan y te aporten bienestar interior.

