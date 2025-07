Sons d’une nuit d’été RDV à la mairie Beaurières

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : Mardi 2025-08-05 17:00:00

fin : 2025-08-06 06:00:00

2025-08-05

Sortie nocturne à l’écoute des bruits de la nature. Inscription sur place à partir de 17h. Chaussure de marche et lampe torche indispensables.

RDV à la mairie 13 Grande Rue Beaurières 26310 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 41 99 48 30

English :

An evening outing to listen to the sounds of nature. Registration on site from 5pm. Walking shoes and flashlight essential.

German :

Nächtliche Exkursion, um den Geräuschen der Natur zu lauschen. Anmeldung vor Ort ab 17 Uhr. Wanderschuhe und Taschenlampe unerlässlich.

Italiano :

Un’uscita serale per ascoltare i suoni della natura. Iscrizioni in loco dalle ore 17.00. Indispensabili scarpe da trekking e torcia.

Espanol :

Una salida nocturna para escuchar los sonidos de la naturaleza. Inscripción in situ a partir de las 17.00 horas. Imprescindible calzado para caminar y linterna.

L’événement Sons d’une nuit d’été Beaurières a été mis à jour le 2025-07-25 par Office de Tourisme du Pays Diois