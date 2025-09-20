Sons et Traditions Ancien plateau d’Acoua Acoua
Sons et Traditions Ancien plateau d’Acoua Acoua samedi 20 septembre 2025.
Sons et Traditions Samedi 20 septembre, 09h00 Ancien plateau d’Acoua Mayotte
Sans condition
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T08:00:00 – 2025-09-20T16:00:00
Fin : 2025-09-20T08:00:00 – 2025-09-20T16:00:00
Le projet « Sons et Traditions », porté par le Handball Club d’Acoua (HCA), vise à préserver et valoriser le patrimoine musical et artisanal de Mayotte.
Il s’articule autour de la transmission des savoir-faire liés à la fabrication et à la pratique des instruments traditionnels tels que le Gabusi, le Ngoma et le Tari.
À travers des ateliers et animations, le projet favorise :
la sensibilisation des jeunes au patrimoine local,
les échanges intergénérationnels entre les habitants d’Acoua et de Mtsangadoua,
et le développement d’une culture artistique et historique enracinée dans la tradition mahoraise.
Le point fort du projet sera la restitution publique lors des Journées Européennes du Patrimoine 2025, offrant aux participants l’opportunité de présenter leurs réalisations et créations au grand public.
Programme du samedi 20 septembre 2025 – Acoua
Matinée (09h00 – 12h00)
09h00 – 10h00 : Ouverture protocolaire
Accueil des autorités et partenaires
Animation musicale : Shama de Debaa
Allocutions officielles et présentation du programme
Ouverture des expositions et stands au public
10h00 – 11h30 : Présentation des ateliers et stands
Fabrication et exposition d’instruments traditionnels
Vannerie, poterie, broderie, décoration artisanale
Jeux traditionnels et ateliers participatifs
Peinture, tressage, soins traditionnels, henné
11h30 – 12h00 : Prestation Mlelezi
Danse et percussions par les enfants (HCA et Loubajunior)
Après-midi (13h00 – 17h00)
13h00 – 15h00 : Ateliers participatifs et visites libres
Fabrication d’instruments, poterie, vannerie, peinture, jeux traditionnels
Initiation musicale et démonstrations en continu
15h00 – 15h30 : Démonstration Debaa et percussions
15h30 – 16h00 : Restitution festive des enfants
Mlelezi et danses traditionnelles
16h00 – 16h30 : Temps festif collectif
Présentations musicales et danses par les associations
Présentation de la mariée mahoraise traditionnelle
Jeux traditionnels en plein air
16h30 – 17h00 : Clôture officielle
Animation musicale
Remerciements et restitution des temps forts
Ancien plateau d’Acoua Acoua Acoua 97630 Mayotte Mayotte
Le projet « Sons et Traditions », porté par le Handball Club d’Acoua (HCA), vise à préserver et valoriser le patrimoine musical et artisanal de Mayotte.
Moinaydi