Sons et Traditions Ancien plateau d’Acoua Acoua

Sons et Traditions Ancien plateau d’Acoua Acoua samedi 20 septembre 2025.

Sons et Traditions Samedi 20 septembre, 09h00 Ancien plateau d’Acoua Mayotte

Sans condition

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T08:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T08:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Le projet « Sons et Traditions », porté par le Handball Club d’Acoua (HCA), vise à préserver et valoriser le patrimoine musical et artisanal de Mayotte.

Il s’articule autour de la transmission des savoir-faire liés à la fabrication et à la pratique des instruments traditionnels tels que le Gabusi, le Ngoma et le Tari.

À travers des ateliers et animations, le projet favorise :

la sensibilisation des jeunes au patrimoine local,

les échanges intergénérationnels entre les habitants d’Acoua et de Mtsangadoua,

et le développement d’une culture artistique et historique enracinée dans la tradition mahoraise.

Le point fort du projet sera la restitution publique lors des Journées Européennes du Patrimoine 2025, offrant aux participants l’opportunité de présenter leurs réalisations et créations au grand public.

Programme du samedi 20 septembre 2025 – Acoua

Matinée (09h00 – 12h00)

09h00 – 10h00 : Ouverture protocolaire

Accueil des autorités et partenaires

Animation musicale : Shama de Debaa

Allocutions officielles et présentation du programme

Ouverture des expositions et stands au public

10h00 – 11h30 : Présentation des ateliers et stands

Fabrication et exposition d’instruments traditionnels

Vannerie, poterie, broderie, décoration artisanale

Jeux traditionnels et ateliers participatifs

Peinture, tressage, soins traditionnels, henné

11h30 – 12h00 : Prestation Mlelezi

Danse et percussions par les enfants (HCA et Loubajunior)

Après-midi (13h00 – 17h00)

13h00 – 15h00 : Ateliers participatifs et visites libres

Fabrication d’instruments, poterie, vannerie, peinture, jeux traditionnels

Initiation musicale et démonstrations en continu

15h00 – 15h30 : Démonstration Debaa et percussions

15h30 – 16h00 : Restitution festive des enfants

Mlelezi et danses traditionnelles

16h00 – 16h30 : Temps festif collectif

Présentations musicales et danses par les associations

Présentation de la mariée mahoraise traditionnelle

Jeux traditionnels en plein air

16h30 – 17h00 : Clôture officielle

Animation musicale

Remerciements et restitution des temps forts

Ancien plateau d’Acoua Acoua Acoua 97630 Mayotte Mayotte

Le projet « Sons et Traditions », porté par le Handball Club d’Acoua (HCA), vise à préserver et valoriser le patrimoine musical et artisanal de Mayotte.

Moinaydi