SONS – LA CHAPELLE-LES TRINITAIRES Metz

SONS Début : 2025-11-06 à 20:30. Tarif : – euros.

SONS s’est fait un nom au Benelux avec son premier album Family’ Dinner (2019) et a été remarqué en Allemagne, en France, en Suisse et en Grèce avec son successeur Sweet Boy (2022). Ces deux premiers albums ont marqué les esprits avec leur rock & roll puissant leurs gros riffs et des refrains qui se chantentLe groupe belge vient de publier son nouveau single « Do My Thing », extrait de son nouvel album Hallo, dont la sortie est prévue pour le 26 septembre sur [PIAS] Recordings. Groovy, irrésistible et très dansant, « Do My Thing » prouve que SONS ose remettre en question son son punk hardcore et n’a pas peur d’expérimenter.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA CHAPELLE-LES TRINITAIRES 12 Rue des Trinitaires – 57000 Metz 57