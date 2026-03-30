Sons of Wind Bounce Manège Reims

Sons of Wind Bounce

Manège 2 Boulevard du Général Leclerc Reims Marne

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 20:00:00

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08 2026-04-09

Tout public

Avec Bounce, neuf danseurs du collectif Sons of Wind affirment leur lien fort au hip hop freestyle et explorent la manière dont le rebond inspire et nourrit le corps. Un opus claquant de puissance et d’élan communautaire qui fait du hip hop un moment de célébration collective.

Bounce le rebond traduit l’espace entre les sonorités et l’impact du sol dans les corps. Depuis leur création en 2013, les Sons of Wind explorent l’univers du hip hop freestyle, dans la danse comme dans la musique, pour défendre un héritage culturel commun, en traversant ses différentes époques et origines. Ils s’emparent aujourd’hui de la scène pour y infuser leur esprit de conquête d’un mouvement libre, en circulation permanente dans les corps et dans l’espace, où l’énergie, le bounce et le groove découlent du lien profond et unique que chaque interprète entretient avec la musique, en battle comme en club.

Le résultat ? Une performance pour neuf danseurs qui convoquent différents styles dans un dialogue organique et joyeux, tel un feu qui se répand dans l’espace. Sous l’apparente décontraction de leur gestuelle, se déploie un univers qui puise sa force dans la puissance du rebond. Sans cesse et à toute allure, des transferts d’énergie s’opèrent, des échanges de savoir-faire circulent tandis que les flux et les rythmes se succèdent. Entre relâchement et jaillissement, l’élan de leur danse se fond dans une maîtrise d’un geste propre au groupe, qui élève les corps dans une union solidaire et galvanisante. .

Manège 2 Boulevard du Général Leclerc Reims 51100 Marne Grand Est

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English : Sons of Wind Bounce

L’événement Sons of Wind Bounce Reims a été mis à jour le 2026-03-26 par Reims Tourisme & Congrès