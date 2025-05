Sony Experience Raphaël Roginski et Cucina Povera – Au Poney Fringant Saou, 6 juin 2025 21:00, Saou.

Sony Experience Raphaël Roginski et Cucina Povera Au Poney Fringant 9 Place de l’Horloge Saou Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-06-06 21:00:00

fin : 2025-06-06

2025-06-06

Depuis tout petit, le musicien polonais Raphael Rogiński voulait devenir sculpteur, jusqu’à ce qu’il croise une guitare sur son chemin. Cucina Povera est le projet solo de la musicienne luxembourgeoise-finlandaise Maria Rossi.

Au Poney Fringant 9 Place de l’Horloge

Saou 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 75 32 28 62 contact@auponeyfringant.fr

Ever since he was a child, Polish musician Raphael Rogi?ski wanted to become a sculptor, until he came across a guitar on his way. Cucina Povera is the solo project of Luxembourg-Finnish musician Maria Rossi.

Schon als kleiner Junge wollte der polnische Musiker Raphael Rogi?ski Bildhauer werden, bis ihm eine Gitarre über den Weg lief. Cucina Povera ist das Soloprojekt der luxemburgisch-finnischen Musikerin Maria Rossi.

Fin da bambino, il musicista polacco Raphael Rogi?ski voleva diventare uno scultore, finché non si è imbattuto in una chitarra. Cucina Povera è il progetto solista della musicista lussemburghese-finlandese Maria Rossi.

Desde niño, el músico polaco Raphael Rogi?ski quería ser escultor, hasta que se topó con una guitarra. Cucina Povera es el proyecto en solitario de la músico luxemburguesa-finlandesa Maria Rossi.

