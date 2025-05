Sony Experience Tony Läng et Xavier Charles – Au Poney Fringant Saou, 7 juin 2025 21:00, Saou.

Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-06-07 21:00:00

Antoine Läng possède une approche fascinante de la voix et de la guimbarde. Xavier Charles est une figure incontournable de la scène des nouvelles musiques européennes.

Au Poney Fringant 9 Place de l’Horloge

Saou 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 75 32 28 62 contact@auponeyfringant.fr

English :

Antoine Läng has a fascinating approach to voice and Jew’s harp. Xavier Charles is a key figure on the European new music scene.

German :

Antoine Läng hat einen faszinierenden Zugang zur Stimme und zur Maultrommel. Xavier Charles ist eine feste Größe in der Szene der neuen europäischen Musik.

Italiano :

Antoine Läng ha un approccio affascinante alla voce e all’arpa ebraica. Xavier Charles è una figura chiave della nuova scena musicale europea.

Espanol :

Antoine Läng tiene un enfoque fascinante de la voz y el arpa judía. Xavier Charles es una figura clave de la nueva escena musical europea.

