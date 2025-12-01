SOoirée LES BEAUFS de Noël Le Paddock Amnéville Amnéville
Le Paddock Amnéville 2 Rue de l'Europe Amnéville Moselle
Vendredi 2025-12-12 21:00:00
Préparez vos plus beaux pulls… ou plutôt les plus moches !
La soirée Les Beaufs de Noël débarque au Paddock pour un moment complètement déjanté entre looks improbables, ambiance décomplexée et DJ set festif.Tout public
Le Paddock Amnéville 2 Rue de l’Europe Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 3 68 38 28 99 contact@lepaddock-amneville.com
English :
Get your best sweaters ready? or rather, your ugliest ones!
The Les Beaufs de Noël party is coming to the Paddock for a completely crazy evening of improbable looks, a no-holds-barred atmosphere and a festive DJ set.
