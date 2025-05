Soolking – Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain, 25 mai 2025 20:00, Saint-Herblain.

Gratuit : non 39,50 € à 69,50 € Tout public

Abderraouf Derradji alias Soolking est l’une des plus grandes pop stars francophones au monde. Né en Algérie, Soolking était danseur, et même batteur dans un groupe de rock, avant de s’installer à Paris où sa carrière rap et R&B décolle. La fusion intercontinentale polyglotte des styles caractérise sa musique d’extrêmement populaire. C’est un mélange de road rap français, de R&B, de reggaeton et de raï aux mélodies addictives. Un style libre incarné par le titre « Guerilla » sorti en 2018, combinant de nombreux aspects uniques et attrayants de son travail. À partir de ce moment, Soolking a continué à sortir des hits qui ont consolidé sa place dans les tops hip-hop français.

Zénith Nantes Métropole Centre Saint-Herblain 44800

https://www.zenith-nantesmetropole.com