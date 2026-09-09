SØON en showcase | Chanson pop/folk l’Archipel Fouesnant
samedi 17 octobre 2026 · l'Archipel · Fouesnant
Informations pratiques
Fouesnant
SØON en showcase | Chanson pop/folk
l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 15:00:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
Un samedi par mois (d’octobre à mars), la Médiathèque propose de rencontrer des artistes de la scène locale.
Dans un univers pop/folk, de Billie Eilish à The Lumineers en passant par Ben Mazué et Amy Winehouse, la voix de SØON revêt son grain particulier et raconte avec émotion ses plus profondes expériences.
Accompagnée de son piano et de son ukulélé, SØON chante comme elle respire ses compositions intimes et poignantes.
Son tout premier EP « Sensible » est disponible sur toutes les plateformes depuis septembre 2025. .
l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 51 14 14
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English :
L’événement SØON en showcase | Chanson pop/folk Fouesnant a été mis à jour le 2026-09-09 par OT FOUESNANT LES GLENAN
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