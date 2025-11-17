SOPANO : L’industrie qui colle à l’avenir SOPANO Saint-Pierre-lès-Elbeuf

Début : 2025-11-17T15:00:00 – 2025-11-17T17:00:00

Fin : 2025-11-17T15:00:00 – 2025-11-17T17:00:00

La visite de l’entreprise sera animée par un guide et animée par différents salariés qui répondront aux questions des visiteurs.

Installation de kakémonos devant les bureaux ou les machines :

Illustrer chaque métier

Décrire en quelques mots les compétences clés ou savoir-faire essentiels

Servir de support aux explications données lors de la visite

SOPANO 491 AVENUE DE BONPORT 76320 SAINT PIERRE LES ELBEUF Saint-Pierre-lès-Elbeuf 76320 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « email », « value »: « e.delanis@sopano.fr »}]

Visite d’usine et découverte des métiers de l’entreprise grâce à l’intervention du personnel sur place, expliquant leur fonction