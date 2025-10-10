SOPHIA ARAM – ESPACE GEORGES SADOUL St Die Des Vosges

SOPHIA ARAM Début : 2025-10-10 à 20:00. Tarif : – euros.

Conseillé à partir de 12 ans.? « J’ai choisi de m’amuser avec la dinguerie d’une époque réussissant l’exploit de ressusciter les timbrés que l’on croyait oubliés et d’en inventer de nouveaux qui n’ont rien à envier aux premiers. »Sophia Aram dans Le Monde d’après, reprend le ton des billets d’humeur qu’elle délivre en matinale sur France Inter. L’humoriste est une observatrice engagée qui décortique les incohérences politiques et les faux semblants bien-pensants prêtant tout autant à l’écoute sérieuse qu’aux éclats de rire.Toujours impertinente, l’artiste traque les paradoxes et les contradictions d’une société éclatée. Bobos, gilets jaunes, antivax, complotistes, politiciens… Personne n’est indemne, mais c’est avec l’humour et le rire que Sophia Aram souhaite provoquer la réflexion et bousculer nos consciences.Alors, prêts pour une bonne dose d’insolence ?Molière 2024 du spectacle d’humour

ESPACE GEORGES SADOUL 26-28 QUAI SADI-CARNOT 88100 St Die Des Vosges 88