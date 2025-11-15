SOPHIA ARAM – LE COLISEE – ROUBAIX Roubaix

SOPHIA ARAM Début : 2025-11-15 à 20:00. Tarif : – euros.

COLISEE ROUBAIX – TR. PUBLIC PRÉSENTE : SOPHIA ARAMSophia Aram signe un cinquième spectacle satirique et engagé, Molière de l’Humour 2024. Ce one-woman-show estune radiographie hilarante et sans concession des absurdités de notre époque, où les extrêmes se multiplient et lescontradictions fusent.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE COLISEE – ROUBAIX 31 RUE DE L’EPEULE 59100 Roubaix 59