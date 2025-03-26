SOPHIA ARAM – PALAIS DES CONGRES TOURS – RONSARD Tours

SOPHIA ARAM Début : 2026-01-31 à 20:00. Tarif : – euros.

AZ PROD ET 20H40 PRODUCTIONS PRÉSENTENT : SOPHIA ARAMSOPHIA ARAM Le monde d’après Durée 1h10Spectacle déconseillé aux moins de 12 ansTextes : Benoit Cambillard et Sophia AramMusiques : Raphae¨l EligLumie`res : Fabienne Flouzat et Julien BarrilletPour mon 5ème spectacle, j’ai choisi de m’amuser avec la dinguerie d’une époque réussissant l’exploit de ressusciter les timbrés que l’on croyait oubliés et d’en inventer de nouveaux qui n’ont rien à envier aux premiers.Je dédie donc ce spectacle aux antivax découvrant l’innocuité d’un faux pass-vaccinal face à un vrai virus, aux petites bourgeoises le cul bien moulé dans leurs leggings venant expier leurs vacances à Courchevel en faisant la promotion d’un islam rigoriste qu’elles n’auront ni à subir ni à combattre, aux antisémites décomplexés par la grâce d’un candidat réussissant l’exploit d’être juif et pétainiste, aux gilets jaunes venus vomir leur bière sur la tombe du soldat inconnu, aux complotistes, aux populistes et aux décérébrés qui les excusent autant qu’ils les utilisent. Aux poutinolâtres qui après avoir crié tous les samedis à la dictature dans notre pays, admirant la poigne d’un autocrate sans foi ni loi… Sophia

PALAIS DES CONGRES TOURS – RONSARD 26 BOULEVARD HEURTELOUP 37000 Tours 37