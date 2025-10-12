Sophia Vaillant, piano Église Saint-Merry Paris

Sophia Vaillant

Sophia Vaillant est une pianiste au parcours très riche : après avoir obtenu le Diplôme National d’Etudes Supérieures à l’unanimité à l’épreuve instrumentale, au Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon dans la classe de Pierre Pontier, elle est allée travailler à la Guildhall School de Londres avec Paul Berkowitz, disciple de Rudolf Serkin, avant de parfaire son éducation musicale, au Banff Centre for the Arts, au Canada et à l’Université de Stony-Brook à New York. Elle a ainsi participé aux master-classes de grands maîtres comme György Sebök, Bernard Greenhouse (violoncelliste du Beaux-Arts Trio), Jean-Claude Pennetier, Alexander Volkov (pianiste de l’Israël Piano Trio) et remporté plusieurs concours internationaux. Sophia possède un répertoire pianistique très étendu allant du baroque aux compositeurs contemporains (avec une prédilection particulière pour les compositrices et compositeurs français du XXème et XXIème siècles). Passionnée par la musique de tango, elle a été la pianiste de La Tipica de Juan Cedron, puis a créé le groupe TamborTango, y réalisant les arrangements musicaux. En 2013, elle intègre l’Université Paris VIII à Saint-Denis pour y effectuer un doctorat sur la problématique de l’«interprète-compositeur » dans la musique mixte pour piano et électronique et joue notamment les œuvres de Luigi Nono, Jose-Manuel Lopez Lopez, Alain Bonardi . Elle se produit régulièrement un peu partout dans le monde, que ce soit en récital ou en musique de chambre avec les artistes, Marie-Christine Barrault dans « Notes et mots d’amour » , spectacle qu’elles ont imaginé et créé ensemble autour des femmes créatrices, avec Magali Léger, Jean-Philippe Courtis, Ami Flammer, Sona Khochafian, Pierre Strauch, Yvan Chiffoleau, Hervé Brisse, les tangueros Cesar Stroscio et les frères Flores, les Ensembles de musique contemporaine Instant Donné, Atempo, Fa, au Concertgebouw d’Amsterdam, Festival Atempo au Venezuela, Printemps de Bourges, Quartz, Opéra-Comique et New-Morning à Paris, en Ukraine, Italie, Allemagne, Finlande, Hongrie, Serbie, Croatie, Usa… Elle a enregistré plusieurs CD, les deux derniers, « Compositrices françaises d’hier et d’aujourd’hui », et « Clara Schumann – un destin romantique », sortis chez Indesens Calliope Records, ont reçu d’excellentes critiques : Grand Frisson 2022 de Audiophile-Magazine, 4 Diapasons 2022, et 2025, 4 étoiles Classica, 4 Croches Pizzicato, Clef du mois de Resmusica 2025, nominée au 2023 International Musical Award…

Par ailleurs, Sophia est présidente de deux associations : Thème et Variations, en Picardie, dont l’objet est de promouvoir la musique classique en milieu rural et Femmes et Musique à Paris.

« Merveilleuse et talentueuse pianiste, elle a une sorte de joie, d’enthousiasme, d’énergie et de conviction en interprétant Debussy et Ravel. Dans ces pièces difficiles, je suis impressionné par sa grande technique, et aussi par son approche sensible et intelligente de ces compositeurs français… » Alain Kremski

C.Chaminade, L.Farrenc, P.Viardot, C.Schumann, S.Rachmaninov, JP Rameau, L.Boulanger, E.Satie, M.Ravel, B.Jolas, E.Pedersen

Le dimanche 12 octobre 2025

de 16h00 à 18h00

gratuit

Entrée libre – Participation libre

Tout public.

Église Saint-Merry 78 rue Saint-Martin 75004 Paris

