Sophie Agnel + Sarah Clenet / Aude Rabillon – Saison Pannonica – Pannonica Nantes, 23 mai 2025 20:30, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-23 20:30 –

Gratuit : non en prévente : Plein :12 € / Réduit : 10 € / Petit Chat Fidèle : 7 € / Très Réduit : 5 € L’achat sur place le soir du concert est majoré de 2 €Billetteries :- pannonica.com- au Pannonica/Salle Paul Fort, 9 rue Basse Porte à Nantes (mardi au vendredi de 14h à 18h)- Tél. 02 51 72 10 10 / billetterie@pannonica.com Tout public

Concerts.Sophie Agnel : Sophie Agnel joue le piano à l’intérieur et à l’extérieur comme si c’était exactement ce que Bartolomeo Cristofori, l’inventeur de l’instrument, avait à l’esprit depuis le début… C’est d’ailleurs souvent debout, devant le piano, qu’on la trouve lors de ses concerts. Avec un nouvel album solo, Sophie Agnel franchit le cap d’une maturité souveraine là où l’improvisation se confond avec la composition. Son implication tient de la performance, de l’intime à l’exubérance, du partage de ses plus secrètes archives à une forme d’expressionnisme flamboyant. En dépit d’une modernité revendiquée dans sa conception, l’oeuvre se découvre comme un album de photos privées, une histoire sans parole où se succèdent des moments de vie, où les sentiments passent d’une génération à l’autre.Sarah Clenet / Aude Rabillon : Textures sonores instrumentales et électroniques, field recording… Toutes deux installées en Loire-Atlantique, Sarah Clenet et Aude Rabillon jouent avec les pistes, les brouillent et les démêlent pour un concert en quadriphonie dont le fil d’écoute s’écrira au présent.> Sarah Clenet : contrebasse / Aude Rabillon : électroactoustique et électroniqueOuverture des portes à 20h – Concert à 20h30

Pannonica Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000