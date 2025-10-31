Sophie Alour Sextet ‘J’irai dompter les nuages’ en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Sophie Alour Sextet ‘J’irai dompter les nuages’ en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris vendredi 31 octobre 2025.

Sophie Alour découvre le saxophone à l’âge de 19 ans, en autodidacte. Très vite, la scène devient son terrain d’apprentissage. À partir des années 2000, les collaborations s’enchaînent avec des figures majeures du jazz : Wynton Marsalis, les frères Belmondo, Aldo Romano, entre autres. Elle multiplie les expériences et affirme sa voix singulière, aussi bien en leader qu’en sidewoman. Depuis, elle a sorti huit albums sous son nom, tous salués par la critique pour leur exigence artistique et leur liberté d’inspiration.

Membre du quartet de Rhoda Scott depuis plus de 20 ans, elle s’est également illustrée aux côtés de Christophe Dal Sasso, Glenn Ferris, Biréli Lagrène, Jeff Ballard, Ambrose Akinmusire, Leon Parker, André Ceccarelli, Géraldine Laurent, Airelle Besson, et bien d’autres.

Son parcours est ponctué de nombreuses distinctions : Django d’Or du Jeune Talent en 2007, Génération Spedidam en 2018, Prix Django Reinhardt de l’Académie du Jazz en 2020, et Victoire du Jazz en 2022 dans la catégorie Artiste instrumentale de l’année.

Sophie Alour : saxophone ténor

Ananda Brandão : batterie et chant

Pierre Tereygeol : guitare et chant

Guillaume Latil : violoncelle

Pierre Perchaud : guitare électrique

Thibault Gomez : clavier

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz, création « J’irai dompter les nuages. » — Après son dernier disque « Le temps virtuose » avec Guillaume Latil au violoncelle et Pierre Perchaud à la guitare, Sophie Alour poursuit sa quête d’elle même loin des codes du genre et libérée de toute idée de performance, avec en plus à son bord, la batteuse et chanteuse Ananda Brandao, le guitariste et chanteur Pierre Tereygeol et le pianiste Thibault Gomez. Cette nouvelle formation en sextet devient l’instrument d’une inspiration protéiforme et l’outil d’une écriture épurée et expressionniste.

Le vendredi 31 octobre 2025

de 21h30 à 22h30

payant

Tarif en ligne : 22 à 27 euros

Tarif sur place : 24 à 29 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/