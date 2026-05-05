Sophie Arendt – Jardin Citrouilles et Lutin, Jardin Citrouilles et Lutin, Esneux

Sophie Arendt – Jardin Citrouilles et Lutin 6 et 7 juin Jardin Citrouilles et Lutin Liège

Participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T12:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Situé dans un hameau classé, le jardin de 1.800 m² se compose de trois parties : un premier espace plus informel avec une petite mare et un étang, un verger de fruitiers basses-tiges de variétés anciennes et un ensemble de trois grands mixed-borders de vivaces, dahlias et graminées. Pour la vannerie, de nombreux osiers sont cultivés.

Le jardin est ouvert au public chaque 1er week-end de juin et troisième week-end de septembre ou sur rendez-vous (par téléphone ou par écrit) entre le 1er mai et le 15 octobre.

Activités proposées lors du week-end ‘Rendez-vous aux jardins’

Samedi 6 juin – 12h > 18h & dimanche 7 juin – 10h > 18h

> Démonstration de vannerie, céramiques ;

> Présence de l’asbl Lusciana Nature ;

> Jus de pommes.

Jardin Citrouilles et Lutin Ham, 38 – 4130 Esneux Esneux 4130 Esneux Liège Liège

Situé dans un hameau classé, le jardin de 1.800 m² se compose de trois parties : un premier espace plus informel avec une petite mare et un étang, un verger de fruitiers basses-tiges de variétés et …

© Sophie Arendt – Jardin Citrouilles et Lutin