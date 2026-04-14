Ittenheim

Sophie Bassot expose

3 rue Louis Pasteur Ittenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-14 15:00:00

fin : 2026-06-30 19:00:00

Date(s) :

2026-04-14

Exposition de l’artiste Sophie Bassot à Ittenheim à la Galerie V.O.

Sophie Bassot expose ses oeuvres à Ittenheim du 14 avril au 30 juin prochains. Notez vous d’ores et déjà les dates de vernissages et rencontres en avril, avec dégustation de vins et grignotages…

Le 15 et le 17 avril de 18h à 21 h,

Le 19 avril de 11h à 16h. 0 .

3 rue Louis Pasteur Ittenheim 67117 Bas-Rhin Grand Est +33 6 80 22 76 20

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English :

Exhibition by artist Sophie Bassot in Ittenheim at Galerie V.O.

L’événement Sophie Bassot expose Ittenheim a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg