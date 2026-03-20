Sophie Cure « Plier les flammes » – Atelier Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-11 15:00 – 17:00

Gratuit : oui Tout public

« Nous n’avons pas de terre rare plus précieuse que la langue », tel est le propos que soutient l’exposition de l’artiste, designer graphique et typographe, Sophie Cure, à la médiathèque Charles-Gautier Hermeland – une exposition conçue comme une zone protégée où les mots sont accueillis, choyés, enchâssés, écoutés avec curiosité.

Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Saint-Herblain 44800

0228252525 https://www.la-bibliotheque.com



Afficher la carte du lieu Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland et trouvez le meilleur itinéraire

