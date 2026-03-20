Sophie Cure « Plier les flammes » – Vernissage Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Saint-Herblain
Sophie Cure « Plier les flammes » – Vernissage Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Saint-Herblain vendredi 10 avril 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-04-10 19:00 –
Gratuit : oui Tout public
Présentation du travail de l’artiste, designer graphique et typographe, Sophie Cure. Une exposition conçue comme une zone protégée où les mots sont accueillis, choyés, enchâssés, écoutés avec curiosité.
Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Saint-Herblain 44800
0228252525 https://www.la-bibliotheque.com
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