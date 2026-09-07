Sophie Divry présente « Rochebrune », Librairie de Paris, paris

Informations pratiques

Sophie Divry présente « Rochebrune » Vendredi 11 septembre, 19h00 Librairie de Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-11T19:00:00+02:00 – 2026-09-11T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-11T19:00:00+02:00 – 2026-09-11T23:59:00+02:00

Une satire sociale pleine d’humour, entre thriller métaphysique et fable écologique.

Un couple en crise décide de partir quelques jours à la montagne en famille pour se reconnecter à la nature et resserrer les liens. Lorsque la pluie redouble, et que les digues – physiques et morales – auront cédé, chacun devra faire face à son destin, à sa culpabilité et à sa solitude.

À moins que Léon et Noémie, les presque frères et soeurs, ne parviennent à tracer ensemble un chemin vers l’avenir ?

Sophie Divry a publié plusieurs romans parmi lesquels Fantastique histoire d’amour, et La Condition pavillonnaire, Mention spéciale du Prix Wepler.

Venez découvrir « Rochebrune » publié aux Éditions Actes Sud.

Au programme : discussion, signature et verre amical

Entrée libre – Livre en vente sur place.

Photographie © Brigitte Bouchard

Librairie de Paris 7,9,11 place de Clichy,paris paris 75017 Quartier des Batignolles Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-sophie-divry-presente-rochebrune-1998637578800 »}] [{« link »: « https://lib-de-paris.url.fr/DecouvrirSophieDivry »}]

Une satire sociale pleine d’humour, entre thriller métaphysique et fable écologique. Un couple en crise décide de partir quelques jours à la montagne en famille pour se reconnecter à la na … Rencontre-Dédicace