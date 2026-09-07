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Sophie Divry présente « Rochebrune », Librairie de Paris, paris

vendredi 11 septembre 2026 · Librairie de Paris · paris

Sophie Divry présente « Rochebrune », Librairie de Paris, paris

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Lieu
Librairie de Paris
Adresse
7,9,11 place de Clichy,paris
Ville
75017 paris
Département
Paris

Sophie Divry présente « Rochebrune » Vendredi 11 septembre, 19h00 Librairie de Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-11T19:00:00+02:00 – 2026-09-11T23:59:00+02:00
Fin : 2026-09-11T19:00:00+02:00 – 2026-09-11T23:59:00+02:00

Une satire sociale pleine d’humour, entre thriller métaphysique et fable écologique.

Un couple en crise décide de partir quelques jours à la montagne en famille pour se reconnecter à la nature et resserrer les liens. Lorsque la pluie redouble, et que les digues – physiques et morales – auront cédé, chacun devra faire face à son destin, à sa culpabilité et à sa solitude.

À moins que Léon et Noémie, les presque frères et soeurs, ne parviennent à tracer ensemble un chemin vers l’avenir ?

Sophie Divry a publié plusieurs romans parmi lesquels Fantastique histoire d’amour, et La Condition pavillonnaire, Mention spéciale du Prix Wepler.

Venez découvrir « Rochebrune » publié aux Éditions Actes Sud.

Au programme : discussion, signature et verre amical

Entrée libre – Livre en vente sur place. 

Photographie © Brigitte Bouchard

Librairie de Paris 7,9,11 place de Clichy,paris paris 75017 Quartier des Batignolles Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-sophie-divry-presente-rochebrune-1998637578800 »}] [{« link »: « https://lib-de-paris.url.fr/DecouvrirSophieDivry »}]
Une satire sociale pleine d’humour, entre thriller métaphysique et fable écologique. Un couple en crise décide de partir quelques jours à la montagne en famille pour se reconnecter à la na … Rencontre-Dédicace

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