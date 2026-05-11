Sophie Kao Arya à la maison Monet Vétheuil Maison Claude Monet à Vétheuil Vétheuil
Sophie Kao Arya à la maison Monet Vétheuil Maison Claude Monet à Vétheuil Vétheuil dimanche 7 juin 2026.
Vétheuil
Sophie Kao Arya à la maison Monet Vétheuil
Maison Claude Monet à Vétheuil 16 avenue Claude Monet Vétheuil Val-d’Oise
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 09:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Réflexions fractales
Un voyage au cœur de la matière, en harmonie avec la nature.
.
Maison Claude Monet à Vétheuil 16 avenue Claude Monet Vétheuil 95510 Val-d’Oise Île-de-France +33 6 70 12 73 30 claudemonetvetheuil@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Fractal reflections
A journey to the heart of matter, in harmony with nature.
L’événement Sophie Kao Arya à la maison Monet Vétheuil Vétheuil a été mis à jour le 2026-05-11 par Parc naturel régional du Vexin Français