SOPHIE LES BAS BLEU EN CONCERT Saint-Martin-de-l’Arçon

SOPHIE LES BAS BLEU EN CONCERT Saint-Martin-de-l’Arçon vendredi 11 juillet 2025.

SOPHIE LES BAS BLEU EN CONCERT

Saint-Martin-de-l’Arçon Saint-Martin-de-l’Arçon Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-11

fin : 2025-07-11

Date(s) :

2025-07-11

Sophie les bas bleu en concert à la Guinguette du Mil’Yeux

hanson française, rock, java et slam

Restauration sur place Bar ouvert Concert en plein air

Sophie les bas bleu en concert à la Guinguette du Mil’Yeux

Prépare-toi à une soirée aussi festive qu’engagée avec Sophie Les Bas Bleus, un groupe mené par deux Sophie aussi complices que déchaînées. Leur univers, c’est un mélange explosif de chanson française, rock, java et slam, porté par des textes ciselés, drôles et percutants. Sur scène, elles transforment chaque concert en un cabaret moderne où l’on rit, on danse, on réfléchit — et surtout, on vibre.

Avec leur accordéon fougueux, leurs voix pleines de caractère et une énergie scénique contagieuse, Sophie Les Bas Bleus bousculent les codes et font souffler un vent de liberté sur la chanson engagée.

Restauration sur place Bar ouvert Concert en plein air .

Saint-Martin-de-l’Arçon Saint-Martin-de-l’Arçon 34390 Hérault Occitanie +33 7 69 11 92 99

English :

Sophie les bas bleu in concert at the Guinguette du Mil?Yeux

french chanson, rock, java and slam

Catering on site Open bar Open-air concert

German :

Sophie les bas bleu im Konzert an der Guinguette du Mil?Yeux

französischer Hanson, Rock, Java und Slam

Essen und Trinken vor Ort Offene Bar Open-Air-Konzert

Italiano :

Sophie les bas bleu in concerto alla Guinguette du Mil?Yeux

chanson francese, rock, java e slam

Ristorazione in loco Open bar Concerto all’aperto

Espanol :

Sophie les bas bleu en concierto en la Guinguette du Mil?Yeux

chanson francesa, rock, java y slam

Catering in situ Barra libre Concierto al aire libre

L’événement SOPHIE LES BAS BLEU EN CONCERT Saint-Martin-de-l’Arçon a été mis à jour le 2025-06-28 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC