Sophie Loustalot en spectacle Scènacle Besançon

Scènacle 6 Rue de la Vieille Monnaie Besançon Doubs

Début : 2026-04-02 20:00:00

fin : 2026-04-02

2026-04-02

Fantasme n.m. représentations imaginaires dans lesquelles un sujet transpose ses désirs et ses angoisses.

Dans ce premier spectacle, Sophie Loustalot cherche des solutions pour défier la solitude vivre avec ses voisins, surveiller sa machine à laver ou alors s’imaginer en couple .

Et si à force de fantasmer sa vie, elle arrivait à la vivre ? .

