SOPHIE LOUSTALOT – LE SCENACLE Besancon

SOPHIE LOUSTALOT Début : 2026-04-02 à 20:00. Tarif : – euros.

Sophie Loustalot dans FantasmeFantasme : n.m. représentations imaginaires dans lesquelles un sujet transposeses désirs et ses angoisses.Dans ce premier spectacle, Sophie Loustalot cherche des solutions pour défier lasolitude : vivre avec ses voisins, surveiller sa machine à laver ou alors s’imaginer encouple .Et si à force de fantasmer sa vie, elle arrivait à la vivre ?

LE SCENACLE 6 RUE DE LA VIEILLE MONNAIE 25000 Besancon 25