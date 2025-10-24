SOPHIE LOUSTALOT – LE SCENACLE Besancon
SOPHIE LOUSTALOT Début : 2026-04-02 à 20:00. Tarif : – euros.
Sophie Loustalot dans FantasmeFantasme : n.m. représentations imaginaires dans lesquelles un sujet transposeses désirs et ses angoisses.Dans ce premier spectacle, Sophie Loustalot cherche des solutions pour défier lasolitude : vivre avec ses voisins, surveiller sa machine à laver ou alors s’imaginer encouple .Et si à force de fantasmer sa vie, elle arrivait à la vivre ?
LE SCENACLE 6 RUE DE LA VIEILLE MONNAIE 25000 Besancon 25