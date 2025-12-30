SOPHIE LOUSTALOT THEATRE BO SAINT-MARTIN Paris

SOPHIE LOUSTALOT Début : 2026-03-25 à 19:30. Tarif : – euros.

SOPHIE LOUSTALOT dans FANTASMEFantasme : n.m. représentations imaginaires dans lesquelles un sujet transpose ses désirs et ses angoisses. Dans ce premier spectacle, Sophie Loustalot cherche des solutions pour défier la solitude : vivre avec ses voisins, surveiller sa machine à laver ou alors s’imaginer en couple . Et si à force de fantasmer sa vie, elle arrivait à la vivre ?

Vous pouvez obtenir votre billet ici

THEATRE BO SAINT-MARTIN 19 BOULEVARD SAINT-MARTIN 75003 Paris 75