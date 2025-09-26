Sophie Scholl et la Rose Blanche Ou comment devient-on une résistante sous Hitler ? Les Pennes-Mirabeau

Le Festival Bouger les lignes aura à cœur de faire entendre les voix des femmes d’hier et d’aujourd’hui, d’ouvrir les regards, de mettre en valeur celles à qui l’on a trop souvent demandé de rester discrètes.

Durant la Seconde Guerre mondiale, de jeunes étudiants allemands se sont levés face à la dictature totalitaire. Parmi eux, Sophie Scholl, 20 ans, co-fondatrice de la Rose blanche, va devenir un symbole de résistance allemande et de courage. La Rose blanche a appelé à une prise de conscience collective et morale contre l’asservissement de l’Europe par la terreur nazie.



Cette conférence est animée par Michel Grimberg, né en 1955 à Paris, a fait ses études à Paris IV-Sorbonne et à l’Université de Bonn (RFA).

Il est agrégé d’allemand et docteur en études germaniques. Après quelques années d’enseignement dans le secondaire en Seine-Saint-Denis, il a été élu maître de conférences à l’Université de Picardie Jules Verne (Amiens) en 1995. Il est membre de l’unité de recherche interdisciplinaire CERCLL (Centre d’Études des Relations et Contacts Linguistiques et Littéraires). Ses champs de recherche concernent la littérature allemande des XVIIIe-XIXe siècles et les transferts culturels… .

1 chemin de Val Sec Les Pennes-Mirabeau 13170 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The Bouger les lignes Festival will be dedicated to making the voices of women, past and present, heard, to opening our eyes, to highlighting those who have too often been asked to remain discreet.

German :

Das Festival Bouger les lignes soll den Stimmen der Frauen von gestern und heute Gehör verschaffen, den Blick öffnen und diejenigen hervorheben, von denen man allzu oft verlangt hat, dass sie unauffällig bleiben.

Italiano :

Il Festival Bouger les lignes (Sposta le linee) si impegnerà a far sentire la voce delle donne, del passato e del presente, ad aprire il modo in cui guardiamo le cose, a mettere in evidenza quelle donne a cui troppo spesso è stato chiesto di mantenere un basso profilo.

Espanol :

El Festival Bouger les lignes (Mover las líneas) se comprometerá a hacer oír la voz de las mujeres, pasadas y presentes, a abrir la mirada, a poner de relieve a aquellas mujeres a las que demasiado a menudo se les ha pedido que pasen desapercibidas.

