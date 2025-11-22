SOPHIE ZÉNON L’HUMUS DU MONDE CHATEAU D’EAU Toulouse

SOPHIE ZÉNON L’HUMUS DU MONDE

CHATEAU D’EAU 1 Place Charles Laganne Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 11:00:00

fin : 2026-03-08 18:00:00

Date(s) :

2025-11-22

Le Château d’Eau rouvre ses portes après un an et demi de chantier et accueille une exposition inaugurale consacrée à Sophie Zénon !

Venez découvrir cet endroit totalement renouvelé et agrandi avec une nouvelle aile construite sous une arche du Pont-Neuf et ainsi profiter de cette nouvelle exposition.

L’exposition inaugurale consacrée à Sophie Zénon, propose une immersion dans l’univers poétique et critique de cette artiste singulière, habitée par les questions de la mémoire, de l’histoire, et du passage du temps. La place du souvenir, notre rapport à l’oubli, à la perte, à l’absence, à la mort, mais aussi à l’exil et aux migrations, y sont centraux.

Conçue comme un parcours dans une oeuvre intimement liée à un parcours de vie, l’exposition s’articule en trois chapitres déployés dans trois espaces distincts. La physionomie particulière du lieu, ses espaces circulaires, ont inspiré à l’artiste une scénographie filant la métaphore du cercle, évocation pour elle du cycle de la vie et de la mort. L’artiste met en résonance son travail avec les œuvres des musées toulousains Les Augustins, Saint-Raymond, Arts Précieux Paul Dupuy, Les Abattoirs… dans un dialogue fécond et onirique. 3 .

CHATEAU D’EAU 1 Place Charles Laganne Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie +33 5 34 24 52 35 galerielechateaudeau@mairie-toulouse.fr

English :

The Château d?Eau reopens its doors after a year and a half of construction work and welcomes an inaugural exhibition dedicated to Sophie Zénon!

German :

Der Wasserturm öffnet nach eineinhalb Jahren Bauzeit wieder seine Pforten und beherbergt eine Eröffnungsausstellung, die Sophie Zénon gewidmet ist!

Italiano :

Lo Château d’Eau riapre le sue porte dopo un anno e mezzo di lavori, con una mostra inaugurale dedicata a Sophie Zénon!

Espanol :

Tras año y medio de obras, el Château d’Eau reabre sus puertas con una exposición inaugural dedicada a Sophie Zénon

