Sophr’étrange à Hamel, entre marais et dolmen Hamel
Sophr’étrange à Hamel, entre marais et dolmen Hamel samedi 9 mai 2026.
Hamel
Sophr’étrange à Hamel, entre marais et dolmen
Parking des marais Hamel Nord
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 10:30:00
fin : 2026-05-09 12:00:00
Date(s) :
2026-05-09 2026-08-29
Emerveillez-vous, respirez, et déconnectez !
Un monde méconnu s’ouvre à vous lors de cette visite à deux voix. Marais à perte de vue, dolmen, légendes, fées, source mystérieuse… un cadre parfait et idyllique pour un instant suspendu, ponctué de quelques exercices de sophrologie avec notre sophrologue professionnelle.
La sophrologie est une méthode de relaxation simple dont les effets s’exercent sur la respiration, la décontraction musculaire et l’imagerie mentale.
Emerveillez-vous, respirez, et déconnectez !
Un monde méconnu s’ouvre à vous lors de cette visite à deux voix. Marais à perte de vue, dolmen, légendes, fées, source mystérieuse… un cadre parfait et idyllique pour un instant suspendu, ponctué de quelques exercices de sophrologie avec notre sophrologue professionnelle.
La sophrologie est une méthode de relaxation simple dont les effets s’exercent sur la respiration, la décontraction musculaire et l’imagerie mentale. .
Parking des marais Hamel 59151 Nord Hauts-de-France +33 3 27 88 26 79 tourisme@douaisis-agglo.com
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English :
Marvel, breathe and switch off!
A little-known world opens up to you on this two-voice tour. Endless marshes, dolmen, legends, fairies, mysterious springs… a perfect, idyllic setting for a suspended moment, punctuated by a few sophrology exercises with our professional sophrologist.
Sophrology is a simple relaxation method based on breathing, muscle relaxation and mental imagery.
L’événement Sophr’étrange à Hamel, entre marais et dolmen Hamel a été mis à jour le 2025-02-19 par Office de tourisme du Douaisis