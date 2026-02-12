Sophro-art thérapie Maison Marbeuf Rennes
Sophro-art thérapie Maison Marbeuf Rennes dimanche 8 mars 2026.
Sophro-art thérapie Maison Marbeuf Rennes Dimanche 8 mars, 14h30 Ille-et-Vilaine
Ateliers sophrologie & art-thérapie à deux voix
Inscription à l’atelier via ce lien : [https://www.helloasso.com/associations/maison-marbeuf/evenements/souffles-createurs](https://www.helloasso.com/associations/maison-marbeuf/evenements/souffles-createurs)
Un cycle de 3 ateliers pour femmes mêlant sophrologie et art-thérapie. Le souffle apaise, le corps retrouve sa place, la création permet d’exprimer ce qui ne trouve pas toujours les mots, dans un espace doux et sécurisant.
Animés à deux voix par Claire Lerossignol – Les rythmes du vivant, sophrologue, et Claude Cadiou, art-thérapeute.
Des espaces bienveillants et sécurisants, accessibles à tous, sans prérequis.
Chacun·e est invité·e à avancer à son rythme, dans l’écoute de ses ressentis et le respect de ses limites.
Tarif : 50 € + 2€ d’adhésion à l’association
Le tarif comprend : l’animation à deux voix, le matériel artistique, les tisanes et le temps d’accompagnement
Dates & thématiques :
• Dimanche 08 mars – Femme Souveraine
• Samedi 04 avril – Femme Incarnée
• Samedi 04 juillet – Femme Créatrice
détail des ateliers sur instagram @claire.lerossignol & @claude_cadiou
Réservation préalable – places limitées à 6 personnes pour préserver l’intimité du cercle
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-03-08T14:30:00.000+01:00
Fin : 2026-03-08T17:30:00.000+01:00
Maison Marbeuf 21 boulevard marbeuf Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine