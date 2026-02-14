Sophro-art thérapie, Maison Marbeuf, Rennes

Sophro-art thérapie Dimanche 8 mars, 14h30 Maison Marbeuf Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-08T14:30:00+01:00 – 2026-03-08T17:30:00+01:00

Fin : 2026-03-08T14:30:00+01:00 – 2026-03-08T17:30:00+01:00

Inscription à l’atelier via ce lien : https://www.helloasso.com/associations/maison-marbeuf/evenements/souffles-createurs

Un cycle de 3 ateliers pour femmes mêlant sophrologie et art-thérapie. Le souffle apaise, le corps retrouve sa place, la création permet d’exprimer ce qui ne trouve pas toujours les mots, dans un espace doux et sécurisant.

Animés à deux voix par Claire Lerossignol – Les rythmes du vivant, sophrologue, et Claude Cadiou, art-thérapeute.

Des espaces bienveillants et sécurisants, accessibles à tous, sans prérequis.

Chacun·e est invité·e à avancer à son rythme, dans l’écoute de ses ressentis et le respect de ses limites.

Tarif : 50 € + 2€ d’adhésion à l’association

Le tarif comprend : l’animation à deux voix, le matériel artistique, les tisanes et le temps d’accompagnement

Dates & thématiques :

• Dimanche 08 mars – Femme Souveraine

• Samedi 04 avril – Femme Incarnée

• Samedi 04 juillet – Femme Créatrice

détail des ateliers sur instagram @claire.lerossignol & @claude_cadiou

Réservation préalable – places limitées à 6 personnes pour préserver l’intimité du cercle

Maison Marbeuf 21 boulevard marbeuf Rennes 35000 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/maison-marbeuf/evenements/souffles-createurs »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/maison-marbeuf/evenements/souffles-createurs »}]

Ateliers sophrologie & art-thérapie à deux voix