Sophro balade au Botanique

27ter rue de Pont à Mousson Montigny-lès-Metz Moselle

Tarif : – – EUR

20

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-04-12 10:00:00

fin : 2026-05-03 11:45:00

Date(s) :

2026-04-12 2026-04-26 2026-05-03 2026-05-17 2026-06-14 2026-06-21 2026-07-05 2026-07-26 2026-08-09 2026-08-23 2026-09-06 2026-09-13 2026-09-20 2026-10-11 2026-10-18

Sylvie Grosse, sophrologue relaxologue RNCP, vous propose de redécouvrir le Jardin Botanique par une promenade en conscience, cheminement ponctué d’exercices de sophrologie en harmonie avec l’environnement.S’oxygéner et se détendre, chacun à son rythme, prendre du temps pour soi. Une sophro balade, c’est aussi aiguiser ses sens, être pleinement dans son corps et à son écoute dans l’instant présent.

Pour être à l’aise, baskets, bouteille d’eau et mini sac à dos plutôt que sac à main.

Pour votre confort, le groupe est limité à 5 personnes, sur réservation exclusivement.

Si les dates ne vous conviennent pas, n’hésitez pas à me contacter pour convenir d’une visite privatisée.Adultes

20 .

27ter rue de Pont à Mousson Montigny-lès-Metz 57950 Moselle Grand Est +33 6 37 07 47 66 sg.relaxation@laposte.net

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English :

Sylvie Grosse, sophrologist and RNCP relaxologist, invites you to rediscover the Jardin Botanique through a mindfulness walk, punctuated by sophrology exercises in harmony with the environment. A sophro stroll also means sharpening your senses, being fully in your body and listening to yourself in the present moment.

To feel at ease, bring sneakers, a bottle of water and a mini backpack rather than a handbag.

For your comfort, groups are limited to 5 people, by reservation only.

If the dates don’t suit you, please contact me to arrange a private tour.

L’événement Sophro balade au Botanique Montigny-lès-Metz a été mis à jour le 2026-03-23 par AGENCE INSPIRE METZ