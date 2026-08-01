Sophro Balade au fil de l’eau Vallée du Doré Plouguernével
samedi 22 août 2026 · Vallée du Doré · Plouguernével
Informations pratiques
Plouguernével
Sophro Balade au fil de l’eau
Vallée du Doré Lieu-dit Kervelen Plouguernével Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 10:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Balade sophrologique dans la Vallée du Doré
Une parenthèse pour prendre soin de soi lors d’une courte marche au rythme de votre souffle.5 pauses sophro ponctueront le trajet (max 3km A/R).Nous mobiliserons nos sens afin de profiter pleinement du cadre verdoyant. Des moments de relaxation et de contemplation s’ajouteront à cette balade accessible à tous
Org. Sophro du Lac .
Vallée du Doré Lieu-dit Kervelen Plouguernével 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 68 58 80 80
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English :
L’événement Sophro Balade au fil de l’eau Plouguernével a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de tourisme du Kreiz Breizh
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